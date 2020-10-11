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11 Ekim 2020 Pazar 19:34 | Son Güncelleme:

Emre Altuğ'dan müziğe ara oyunculuğa devam kararı!

Emre Altuğ'dan müziğe ara oyunculuğa devam kararı!

Şans Kapıyı Çalınca adlı yarışma programının sunucusu Emre Altuğ, çocukları Uzay ve Kuzey ile birlikte Zorlu'daydı.

"Güldür Güldür" programından ayrıldıktan sonra ekran serüvenine "Şans Kapıyı Çalınca" adlı yarışma programıyla devam eden Emre Altuğ, çocukları Uzay ve Kuzey ile birlikte Zorlu’daydı. Çocuklarla beraber akşam yemeğine çıktığını söyleyen Altuğ, yaşanan olumsuz durumlardan dolayı bir süre müzikle ilgili proje yapmayacağını söyledi.

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