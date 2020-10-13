Emre Altuğ ile birliktelik yaşayan Burcu Çağrı önce itiraf etti, sonra sildi!

Çağla Şıkel’den boşandıktan sonra hayatında uzun süredir kimse olmayan Emre Altuğ‘un yeni bir birlikteliğe başladığı ortaya çıktı. Altuğ’un eski manken Burcu Çağrı ile ilişki yaşadığı Çağrı’nın paylaştığı fotoğrafla gündeme geldi. Çağrı, önceki gün Altuğ’u etiketleyerek “Biz çok engel aştık. Bir şarkıyı belki üst üste defalarca ne zaman ne olacağını birbirimizin gözünün içine baka baka dinledik. Gün geçtikçe çoğaldı bağımız, dört senede. Seni çok seviyorum” notunu düştü.

Burcu Çağrı, Emre Altuğ'un bacağına uzandığı fotoğrafı yayımladı.

GİZLİ SAKLIMIZ YOK!

Çağrı, yaptığı paylaşımının “aşkını ifşa etti” şeklinde lanse edilmesiyle fotoğrafı sildi. Bu olayın ardından yeni bir paylaşım yapan Çağrı, “Dünkü yazım gizli saklı bir durum olmadığı için kanımca bir ifşa değildir. Zira sadece duygularımı saklayamadığım için yazdım. Ama yanlış anlaşılacağı için sildim. İçimden gelerek duygusuyla yazılmış bir yazıydı” dedi.