  • $7,8767
  • 9,3091
  • 484.146
  • 1178.35
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güneş
  • Emre Altuğ ile birliktelik yaşayan Burcu Çağrı önce itiraf etti, sonra sildi!
13 Ekim 2020 Salı 07:01 | Son Güncelleme:

Emre Altuğ ile birliktelik yaşayan Burcu Çağrı önce itiraf etti, sonra sildi!

Emre Altuğ ile birliktelik yaşayan Burcu Çağrı önce itiraf etti, sonra sildi!

Emre Altuğ'un eski manken Burcu Çağrı ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Çağrı, şarkıcının fotoğrafını paylaştı, ardından yorumlar gelince sildi.

Çağla Şıkel’den boşandıktan sonra hayatında uzun süredir kimse olmayan Emre Altuğ‘un yeni bir birlikteliğe başladığı ortaya çıktı. Altuğ’un eski manken Burcu Çağrı ile ilişki yaşadığı Çağrı’nın paylaştığı fotoğrafla gündeme geldi. Çağrı, önceki gün Altuğ’u etiketleyerek “Biz çok engel aştık. Bir şarkıyı belki üst üste defalarca ne zaman ne olacağını birbirimizin gözünün içine baka baka dinledik. Gün geçtikçe çoğaldı bağımız, dört senede. Seni çok seviyorum” notunu düştü.

Burcu Çağrı, Emre Altuğ'un bacağına uzandığı fotoğrafı yayımladı. 

GİZLİ SAKLIMIZ YOK!

Çağrı, yaptığı paylaşımının “aşkını ifşa etti” şeklinde lanse edilmesiyle fotoğrafı sildi. Bu olayın ardından yeni bir paylaşım yapan Çağrı, “Dünkü yazım gizli saklı bir durum olmadığı için kanımca bir ifşa değildir. Zira sadece duygularımı saklayamadığım için yazdım. Ama yanlış anlaşılacağı için sildim. İçimden gelerek duygusuyla yazılmış bir yazıydı” dedi.

<p>KKTC'de seçimlerin ikinci tura kalmasıyla sınırdaki eylemlerin şiddetini artıran Rumlar, Derinya

Derinya Sınır Kapısı'ndan KKTC'ye girmeye çalışan Rumlara Mehter Marşı dinletildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Hayalet böcek ''dal'' görenleri şaşırtıyor

Boğalara aşk, Koçlara iş haberi! 13 Ekim 2020 burç yorumları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.