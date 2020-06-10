Emrah'tan tartışma yaratacak açıklama: Detone sesleri...

Oluşturulan çok tıklanma algısının kırılması gerektiğini ve insanların güzel sesler ve şarkılar dinlemeyi hak ettiğini dile getiren Emrah, dijital mecrada tıklanmalarıyla ünlü olan isimleri şu sözlerle topa tuttu:

GÜZEL SESLER DİNLEYİN



“Az önce denk geldim, milyonlar tıklanmış bir şarkıya yorumcunun bu kadar detone ve sürtone (sesin tize kaçması) olmasına rağmen yüksek sayıda izlenmesi olmasına gerçekten çok ama çok şaşırdım. Hayretler içerisindeyim. İnsanların güzel sesler ve şarkılar dinlemesi dileğiyle.”

YANLIŞI DUYMUYORSUN



Düşüncelerini müzik terimleriyle de açıklayan Emrah, “Eserin iyi yorumlanmış diye lanse edilmesinden bir süre sonra yanlış ve kötü yorumlanmış olmasına rağmen yorum kulağa hoş gelmeye başlıyor” ifadelerini kullandı.