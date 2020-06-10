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  3. Emrah'tan tartışma yaratacak açıklama: Detone sesleri...
10 Haziran 2020 Çarşamba 20:36 | Son Güncelleme:

Emrah'tan tartışma yaratacak açıklama: Detone sesleri...

Emrah'tan tartışma yaratacak açıklama: Detone sesleri...

Emrah, sosyal medya hesabından, Youtube'da yüksek sayıda izlenme oranlarına yaklaşan şarkılara ve onları yorumlayan isimlere sert göndermede bulundu.

Oluşturulan çok tıklanma algısının kırılması gerektiğini ve insanların güzel sesler ve şarkılar dinlemeyi hak ettiğini dile getiren Emrah, dijital mecrada tıklanmalarıyla ünlü olan isimleri şu sözlerle topa tuttu:

GÜZEL SESLER DİNLEYİN

“Az önce denk geldim, milyonlar tıklanmış bir şarkıya yorumcunun bu kadar detone ve sürtone (sesin tize kaçması) olmasına rağmen yüksek sayıda izlenmesi olmasına gerçekten çok ama çok şaşırdım. Hayretler içerisindeyim. İnsanların güzel sesler ve şarkılar dinlemesi dileğiyle.”

YANLIŞI DUYMUYORSUN

Düşüncelerini müzik terimleriyle de açıklayan Emrah, “Eserin iyi yorumlanmış diye lanse edilmesinden bir süre sonra yanlış ve kötü yorumlanmış olmasına rağmen yorum kulağa hoş gelmeye başlıyor” ifadelerini kullandı.

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