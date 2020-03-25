Emel Sayın evinde karantinada! Resim ve müzik ile motive oluyor

Korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından Emel Sayın (74) da evinde karantinada... Salgının ortaya çıkmasının ardından kendini evinde izole eden ünlü yorumcu, nasıl vakit geçirdiğini hayranlarıyla sık sık paylaşıyor. Yaklaşık 10 gündür evinden çıkmayan sanatçı, resim çizerek ve kedisiyle oynayarak zamanını geçiriyor. Boyama kitabıyla resimler çizen Sayın, bu şekilde rahatladığını anlatırken arada ise şarkı söylemenin kendisi için en özel terapi yöntemi olduğunu ifade etti. Sayın, bu dönemde kendisinin en yakın dostlarının da kedilerinin olduğunu anlattı. Ünlü ismin, bu paylaşımlarına çok sayıda yorum geldi.