15 Ekim 2020 Perşembe 19:38 | Son Güncelleme:
Emel Müftüoğlu yeni yaşını dostlarıyla kutladı
59 yaşına basan Emel Müftüoğlu, önceki akşam Arnavutköy'de yer alan bir mekanda dostlarıyla doğum gününü kutladı.
Emel Müftüoğlu, 59. yaşını dostlarıyla kutladı. Aralarında; Hakan Altun, Demet Akbağ, Oktay Kaynarca, Deniz Seki, Kubat, Zara, Gonca Vuslateri ve Oya Başar gibi çok sayı da ismin katıldığı doğum günü kutlamasına gecenin ilerleyen saatlerinde çalgı ekiplerinin de dahil olmasıyla eğlence dolu anlar yaşandı.