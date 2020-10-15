Emel Müftüoğlu yeni yaşını dostlarıyla kutladı

Emel Müftüoğlu, 59. yaşını dostlarıyla kutladı. Aralarında; Hakan Altun, Demet Akbağ, Oktay Kaynarca, Deniz Seki, Kubat, Zara, Gonca Vuslateri ve Oya Başar gibi çok sayı da ismin katıldığı doğum günü kutlamasına gecenin ilerleyen saatlerinde çalgı ekiplerinin de dahil olmasıyla eğlence dolu anlar yaşandı.