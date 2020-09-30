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30 Eylül 2020 Çarşamba 20:47 | Son Güncelleme:

Elma ve limonla bağırsaklar temizleniyor

Elma ve limonla bağırsaklar temizleniyor

Günde bir bardak elma ya da limon suyu içerek bağırsaklardaki zararlı toksinleri atmak mümkün. Kolon temizliği için yapabileceğiniz en iyi şey bol su içmektir.

Uzmanlar, "Bir günde en az 10 ila 12 bardak su içmek şarttır. Düzenli su tüketimi, vücudunuza doğal bir şekilde zararlı toksinleri atar. Bol miktarda su içmek aynı zamanda doğal peristaltik etkiyi de uyararak yiyeceklerin sindirim sisteminden geçmesine yardımcı olur. Ayrıca, vücudunuzu iyi bir şekilde nemlendirmek için su gereklidir. Suyun yanı sıra taze meyve ve sebze suları da içebilirsiniz" dedi. Uzmanlar "Taze elma suyu, kolon temizliği için en iyi ev ilaçlarından biridir. Elma suyu düzenli olarak bağırsak hareketlerini teşvik eder, toksinleri yıkar ve sindirim sisteminin yanı sıra karaciğer sağlığını da iyileştirir" şeklinde konuştu. 

<p>Editör: Eda Cabul eda.cabul@turkmedya.com.tr</p>

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