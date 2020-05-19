Elma çayı hafızayı güçlendirir

B6 vitamini; insan epitel hücrelerine yardımcı olduğu için bağışıklığı artırır.

Parkinson hastalığıyla ilişkili olarak, beyinde hasara neden olan ve dopamin üreten sinir hücrelerini yavaşça kırma konusunda etkili olan bu içecek, hafızayı güçlendirir.

HAZIRLANIŞI



3 ya da 4 adet elmayı yıkadıktan sonra kabuğunu soymadan küp küp doğrayın. Bir litre kaynamış suyu, doğradığınız elmaların üzerine dökün ve 15 dakika daha kaynattıktan sonra, süzüp için. Tatlandırmak için bal veya demlerken 2 adet çubuk tarçın ekleyebilirsiniz.

