Ellerinizi gece streç filmle sarın

El hijyeninin koronavirüsten korunmamızda kilit rol üstlendiğini artık hepimiz biliyoruz. Ancak dikkat! Hatalı uygulamalar nedeniyle ellerimizde oluşan çatlaklar pek çok enfeksiyona adeta davetiye çıkartıyor.Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Pırmıt, ellerde çatlama ve yarılma gibi deri bütünlüğünün bozulduğu durumların bakteri, mantar ile virüs gibi her türlü enfeksiyon etkeni için giriş kapısı oluşturabileceği uyarısında bulunarak, “Bunun sonucunda bakteriyel deri enfeksiyonları, mantar, siğil gibi sorunlar ve deride bariyer özelliğinin kaybına bağlı olarak egzama oluşabiliyor. Dolayısıyla evden dışarı çıkarken bu tarz yaraların yara bandı veya pansumanla kapatılması çok önemli” diyor. Dr. Serpil Pırmıt “Çatlak oluşumunu azaltmak veya yeni başlayan çatlakları iyileştirmek için saf vazelin içerikli kreminizi gece ellerinize sürdükten sonra üzerini streç filmle sararak birkaç saat bekletin. Bu yöntemle kremin emilimi artarak çatlakların iyileşmesi hızlanacaktır” şeklinde öneride bulunuyor.