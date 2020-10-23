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  • Elif Karlı yeni imajıyla Aslı Enver'e benzetildi... Ünlü şarkıcıdan yanıt gecikmedi
23 Ekim 2020 Cuma 22:00 | Son Güncelleme:

Elif Karlı yeni imajıyla Aslı Enver'e benzetildi... Ünlü şarkıcıdan yanıt gecikmedi

Elif Karlı yeni imajıyla Aslı Enver'e benzetildi... Ünlü şarkıcıdan yanıt gecikmedi

Şarkıcı Elif Karlı, yeni imajıyla oyuncu Aslı Enver'e benzetildi.

Şarkıcı Elif Karlı, yeni imajıyla oyuncu Aslı Enver’e benzetildi. Sosyal medyada çok tartışılan benzetme karşısında Elif Karlı’dan jet cevap geldi. Sosyal medya hesabından yorum yapan Elif Karlı, “Aslı Enver benim de çok sevdiğim bir oyuncu ve gerçekten çok hoş bir kadın. Sadece kaküllerimiz benzemiş sanırım” dedi. 

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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