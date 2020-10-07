Elektronik vize nedir? Elektronik vize başvurusu nasıl yapılır?

Elektronik vize kavramı, Rusya'nın açıklaması sonra yakından takip ediliyor. Rusya, Türkiye'nin de dahil olduğu 52 ülke vatandaşı için 2021 yılından itibaren elektronik vize (e-vize) sisteminin getirileceğini duyurdu. Daha çok turistik gezileri için verilen elektronik vize, çalışma ya da öğrenci vizesi için kullanılmamaktadır. Peki, Elektronik vize nedir?

ELEKTRONİK VİZE NEDİR?

Online vize olarak da bilinen e-vize, internet üzerinden başvurusu yapılabilen vize sistemidir. E-vize sistemi sayesinde vize başvuru merkezlerine gitmeden, saatlerce başvuru sırasını ve kapıda vize alınan ülkeler için havaalanında oluşan uzun kuyrukları beklemeden vize işlemleri yapılabilmekte, bu şekilde zaman kaybından kurtulmak mümkün olmaktadır. Daha çok turistik amaçla verilen e-vize sayesinde, gereken tüm şartların yerine getirilmesi halinde rahatlıkla seyahat belgesi alınabilmektedir.

Turistik geziler dışında ticari amaçlarla da alınabilen e- vize, çalışma izni veya öğrenci vizesi alma durumlarında kullanılamamakta, bu vizelerin başvurusunda bizzat bulunulması gerekmektedir.

ELEKTRONİK VİZE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Her ülkenin vize prosedürleri farklılıklar gösterebilse de temel de benzer şekilde işlemektedir. E-vize almak için öncelikle seyahat edilecek ülkenin bu sistemi kullanıp kullanmadığı öğrenilmelidir.

Eğer ülke e-vize sistemini kullanıyor ise kişinin seyahat edeceği tarihten itibaren en az 6 ay geçerli bir pasaportu olması ve ardından e-vize ücretini yine online olarak ödedikten sonra belgelerin dökümünü alması gerekmektedir. Bu işlemlerin ardından alınan vize belgesi dökümleriyle sınır kapılarından sorunsuzca geçmek mümkün olabilmektedir.