İnsan üzerinde yapılan yeni bir araştırma, elektronik sigaranın hiç de masum olmadığını ortaya çıkardı. Elektronik sigara kullanan erkekler baba olamayabilir. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay, düzenli elektronik sigara kullanan genç erkekleri yakından ilgilendiren araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi: “Kopenhag Üniversitesi'nde 1996 yılından beri meni kalitesini ve bununla ilişkili faktörleri izleyen bilim insanları, elektronik sigara ve testis fonksiyonu ilişkisini inceledi. Bu araştırma bize, elektronik sigara kullanımının testis fonksiyonu üzerindeki etkileri açısından sigara içmeye daha iyi bir alternatif olduğunun düşünülemeyeceğini gösteriyor.”