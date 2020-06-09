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  3. El yazınız bozuluyorsa nedeni distoni olabilir
09 Haziran 2020 Salı 23:03 | Son Güncelleme:

El yazınız bozuluyorsa nedeni distoni olabilir

El yazınız bozuluyorsa nedeni distoni olabilir

Toplumda yeterince bilinmeyen ve bir hareket bozukluğu hastalığı olan Distoni, vücutta yarattığı istemsiz kasılmalar nedeniyle hastaları bağımlı bir yaşama mahkum ediyor.

Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh, “Başlangıç bulguları el yazısında bozulma, el veya ayaklarda kramp, boynun kasılarak bir yana ya da geriye doğru gitmesi, göz kapaklarında kasılma ve kapanma şeklinde olabilir. Bu bulgulara konuşma bozuklukları ya da göz kırpmaları eklenebilir. Bulgular uzun süre aynı kalabileceği gibi süratle ilerleyebilir” dedi. Op. Dr. Zırh, “Distoni hastalarında adale kasılmalarını ve ağrıları azaltmaya yönelik farklı ilaçlar kullanılabilir. Tıbbi tedavinin yetersiz kaldığı hastalarda Botulinum toxini tedavisi uygulaması denenebilir. Botoks, adale ve sinir birleşim yerinde salgılanan maddelerin sinir hücreleri arasında iletim yapmasını engelleyerek kasılmalara yararlı olabilir. Botoks etkisi birkaç ay sonra ortadan kalkacağından tedavinin tekrarı gerekir” diye konuştu.

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