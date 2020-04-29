El yazınız bozuluyorsa nedeni distoni olabilir!

Hastaların yazı yazmalarına, konuşmalarına, kimi zaman kafalarını dahi çevirmelerine engel olan distoni, beyin pili ameliyatıyla tedavi edilebiliyor. Uyanık yapılan ameliyatlar sayesinde hastalar eski sağlıklı günlerine dönebiliyor. Medipol Bağcılar Hastanesi Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh, “Başlangıç bulguları el yazısında bozulma, el veya ayaklarda kramp, boynun kasılarak bir yana ya da geriye doğru gitmesi, göz kapaklarında kasılma ve kapanma şeklinde olabilir. Bu bulgulara konuşma bozuklukları ya da göz kırpmaları eklenebilir. Bulgular uzun süre aynı kalabileceği gibi süratle ilerleyebilir” dedi. Op. Dr. Ali Zırh “Çoğu hastada ardında belli bir neden olmadan ortaya çıkan Distoni’de yüzde 10 genetik yaygınlık söz konusudur. Bunun yanı sıra beyin damarı tıkanıklıkları, doğum sırası olan travmalar, kazalar, trafik kazası ve benzeri travmalar, anti-psikotik ve antidepresan ilaçlar distoni nedenleri arasındadır” diye ekliyor.

