El titremesinin tek nedeni parkinson değil

Yaşlılık döneminde görülen Parkinson hastalığını düşünerek gereksiz yere endişe yaşayan gençlerin el titreme sorunlarının asıl kaynağını ise “Esansiyel Tremor” oluşturabiliyor.

AİLE ÖYKÜSÜ ÖNEMLİ



İnce işlerle uğraşırken ortaya çıkan bu titremenin tedavisinde onunla savaşmak yerine, uzman kontrolünde süreci doğru yönetmek gerekiyor.Aile öyküsünün teşhiste önemli bir yer tuttuğunu belirten Doç. Dr. Nilgül Yardımcı, “Nedeni tam olarak belirlenememekle beraber, ağırlıklı olarak genetik geçişin neden olduğu düşünülen esansiyel tremor, inmeden sonra en sık görülen nörolojik hastalıkların başında gelmektedir. Hastalar genellikle bir hareket esnasında; örneğin çay bardağını ya da bir kalemi tuttuklarında, kadınlar göz kalemi çekmeye çalıştıklarında bu el titremesini hissedebilmektedir. Bununla birlikte hastanın dirseğini koltuğa dayadığı hareket dışı belirli pozisyonlarda da tremorun ortaya çıktığı ve dikkatin yöneltilmesi ile daha fazla artış gösterdiği görülmektedir” dedi. Doç. Dr. Nilgül Yardımcı, “Titremesi olan kişilerde hipertiroidi denilen hastalığın ayrımını yapmak çok önem taşımaktadır. Bunun dışında beyin-beyincik hastalıklarında, bazı ilaçların yan etkileri ya da alkolizm nedeniyle de el titremeleri görülebilmektedir. Beyincik tremorlarında özellikle hedefe yaklaşırken, Parkinson’da istirahat halindeyken, esansiyel de ise ince bir işle uğraşıldığı durumlarda ellerde artan titremeler ortaya çıkmaktadır” diye de ekledi.