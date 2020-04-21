El hijyeni hakkında merak edilen 5 soru ve cevapları

El yıkama, kendimizi ve sevdiklerimizi koronavirüs gibi enfeksiyonlardan korumakta ve mikropların yayılmasını engellemekteki en önemli adımlardan. Ancak sık el yıkamanın deride çeşitli sorunlara yol açabileceğini söyleyen Liv Hospital Ulus Dermatoloji Uzmanı Dr. Deniz Akkaya “Hijyen sağlarken deri sağlığını da korumak, uygun temizleyiciler ve nemlendiriciler kullanmakla mümkündür” diyor. Dr. Deniz Akkaya “Deri dış dünya ve vücudumuz arasında etkili bir bariyer görevi görür. Tahriş edici ve alerjen maddeler ile mikropların deriden geçişine engel olur. Pek çok işlevinin arasında doğal nemlendirici yağlar ve mikropların deriye tutunmasını engelleyen çeşitli maddeler üretmek de yer alır. Hijyen sağlarken deri sağlığını da korumak, uygun temizleyiciler ve nemlendiriciler kullanmak gibi bazı tedbirlerin alınması ile mümkün olabilir” diye de ekliyor.

ELLER NE SIKLIKTA YIKANMALI?



Belli zamanlarda değil, gerektikçe yıkanmalı. Örneğin dışarıdan eve gelindiğinde, hasta ile temas sonrasında, burun silme, öksürme, hapşırma, tuvalet kullanımı sonrası ve yemek öncesinde yıkanmalıdır. Ellerin sert, kuru ve kızarık hale gelmemesi için uygun şekilde, uygun temizleyici ile yıkanmalı ve sonrasında nemlendirici uygulanmalıdır.

TIRNAKLARIN MİKROP TAŞIMAKTA ROLÜ VAR MI?



Tırnakların altında çeşitli mikroplar barınabilir, bu nedenle tırnakları kısa kullanmak gerekir. Tırnakları keserken kanatmamak ve batık oluşumuna yol açmamak için düz kesmek önemlidir. Ojeler, özellikle soyulduklarında altında mikrop barındırabildiklerinden, bu dönemde oje kullanmamak daha doğru olacaktır.

DEZENFEKTANI VEYA KOLONYA KULLANMAK GEREKİR Mİ?



Su ve sabun ile yıkama etkili bir hijyen sağlar, yani el dezenfektanı veya kolonya uygulamak gerekmez. Hatta bu tip uygulamalar, derinin daha fazla kurumasına ve tahriş olmasına neden olur.

YIKAMA SONRASI ELLER KURULANMALI MI? NASIL KURULANMALI?



Mutlaka kurulanmalı. Islak bıraktığımızda, buharlaşma sırasında deriden su kaybı artacağından, deri kuruluğu gelişir. Deride fiziksel hasar oluşumunu engellemek için de ovalama ve sürtme hareketlerinden kaçınmak gerekir. Bu nedenle eller temiz bir havlu ile tamponlama (havlunun yavaşça deriye bastırılması) hareketi yaparak kurulanmalıdır.

KREM SÜRMEK GEREKİR Mİ?



Su, sabun ve alkol bazlı dezenfektanlara tekrar tekrar maruz kalmak deri kuruluğuna neden olur. Her yıkama sonrası uygun bir nemlendirici sürmek, derinin kendini iyileştirmesine ve bariyer işlevini onarmasına yardımcı olur. Kullanılan nemlendiriciler, bilinen alerjen ve tahriş edici kimyasalları içermeyen özellikte olmalıdır. Krem ve pomatlar, losyonlara göre daha etkilidir. El kremi kullanımı, sabun ve el dezenfektanlarının etkinliğini azaltmaz. Elleri yıkayıp, kuruladıktan hemen sonra nemlendirici uygulamak daha etkilidir.