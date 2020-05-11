Eksik D vitamini MS'i besliyor

20-40 yaş arası kadınları seven bu hastalıkta sigara alışkanlığı ve D vitamini eksikliği önemli rol oynuyor. MS hastalığında; kol ve bacaklarda güçsüzlük, çift görme ve/veya görme bulanıklığı, uyuşma, karıncalanma, hissizlik gibi duysal belirtiler, baş dönmesi ve denge bozukluğu, sık ve az idrar yapma, yorgunluk, halsizlik, konuşma bozukluğu, dikkat bozuklukları gibi bilişsel belirtiler, nadiren epileptik nöbet, baş ağrısı, ileri düzeyde kognitif yıkım gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Uzmanlar "Hastalık 4 farklı şekilde seyredebilir. En sık ataklarla seyreden MS tipi mevcuttur. Hastalığın ne şekilde seyredeceği, ne sıklıkla atak geçireceği gibi bilgiler net olarak verilemediğinden bu sorunu aşmanın en güzel yolu, hasta-hekim diyaloğunu sıkı tutmak ve yakın takiptir. Sigara içmek ve D vitamini eksikliği çok önemli iki risk faktörünü ortaya koymuştur" diyor.