Ekranda sinema şenliği

BEDİR ACAR

Mayıs boyunca her gün film yayınlamaya başlayan kanal, sinemaseverlerin demir atmak isteyeceği bir liman oldu.

TRT 2’nin mayıs ayı için ilan ettiği gösterim takvimi, tüm sinemaseverleri memnun edecek türden…

Zira listede sinema tarihine iz bırakmış filmlerin yanı sıra, ödüllü yeni yapımlar da var.

Mayıs boyunca TRT2’de ekrana gelecek olan filmler arasında Mavi Bisiklet, Kare, Slumdog Millionaire, Groundhog Day, Kral Lear, Kraliçe Lear, Uyanışlar, Satıcı, Boş Ev, Beyaz Bant gibi pek çok sinemaseverin hafızasında iz bırakan ve yeniden izlemek isteyeceği filmler var.

Ümit Köreken imzalı Mavi Bisiklet katıldığı festivallerden pek çok ödülle döndü.

Dilsiz, Aydede ve Borç da son dönem Türk sinemasının adından söz ettiren filmler arasında.

Kare, yani orijinal adıyla The Square, günümüz İsveç sinemasının öne çıkan filmlerinden…

2016 Cannes Film Festivali’nde büyük sükse yapan, Ruben Östlund imzalı film, rahatsız edici kimi sahnelerinin yanında, sanatsal özgürlükler, sosyal sansür gibi konulara İskandinav perspektifinden bakış getiriyor.

Nefret ettiği bir günü tekrar ve tekrar yaşamak zorunda kalan bir adamın bu döngüden kurtulma çabalarını anlatan Groundhog Day Amerikan sinemasının en özgün filmlerinden biri. Harold Ramis’in yönettiği filmde Bill Murray ve Andie MacDowell başrolde.

Geçen hafta 53 yaşında kansere yenik düşen ünlü Bollywood aktörü İrrfan Khan’ın da rol aldığı Slumdog Millionaire’i, Koreli Kim Ki Duk’un en etkileyici filmlerinden biri olan Boş Ev’i ve İran sinemasından Asghar Farhadi’nin ‘Satıcı’sı ile Michael Haneke’nin Beyaz Bant’ını mutlaka izlemenizi öneririm.

Onlarca iyi filmden oluşan program, küçük bir sinema şenliği…

AKİF EMRE MUHİT’TE



Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde, ocak ayında yayın hayatına başlayan edebiyat ve fikir dergisi Muhit, geçen yıl bu ay aramızdan ayrılan gazeteci yazar Akif Emre özel sayısıyla bayilerdeki yerini aldı.

Beyefendi ve münevver kişiliğiyle camianın sevgi ve saygısını kazanan isimlerden biri olan Akif Emre ile ilgili dosyaya yazı veren isimler arasında Ömer Lekesiz, Alev Erkilet, Mustafa Kirenci, Cemal Şakar, Dursun Çiçek, Köksal Alver, Hüseyin Su ve Sadettin Acar var.

Bendeniz, 1990’lı yıllarda Akif Emre yönetimindeki Yeni Şafak’ta iki yıl kadar çalıştım. Gazetenin kültür ve sanat sayfası editörü olarak Akif Emre’den hep ağabeylik, sevgi ve saygı gördüm. Onun karıncayı bile incitmemek üzere kurulu iç dünyasına şahit oldum.

Sonra, Akif Emre’nin yerine gazeteye genel yayın yönetmeni olan Yusuf Kaplan göreve başladığında, Kaplan’ın talebi üzerine, Yeni Şafak ile yolum ayrıldı.

Akif Emre benim gözümde sadece Türkiye için değil, ümmet için kafa yoran, olaylara geniş perspektiften bakmasını bilen bir aydındı.

Geleneksel referanslardan yararlanarak geçmiş ve gelecek arasında bağ kurmanın yanı sıra ‘bugünü’ de en iyi okuyan kişilerdendi.

Dost acı söyler derler ya… Akif Emre bunu kırmadan dökmeden, incitmeden yapardı.

Her şartta, edebini ve adabı muhafaza edebilen biriydi.

Allah rahmetiyle kuşatsın.

KARSU’DAN ÇEVİRİMİÇİ KONSER YARIN



Koronavirüs nedeniyle dijital platforma taşınan Yapı Kredi bomontiada World Akustik Konserleri devam ediyor.

Evde kalan müzikseverler için canlı yayında düzenlenen etkinlikte farklı sanatçılar sevenleriyle buluşuyor.

Konser serisi kapsamında bu hafta, genç yaşta uluslararası üne kavuşan şarkıcı, piyanist, aranjör ve söz yazarı Karsu evlere konuk olacak.

Karsu konseri, 9 Mayıs Cumartesi 21.00'de Yapı Kredi bomontiada Instagram hesabından canlı yayınlanacak.