23 Ağustos 2020 Pazar 21:10 | Son Güncelleme:
Ekmeklerini tuzdan çıkarıyorlar
Kayseri'de kesin korunacak hassas alanlar arasında bulunan Tuzla Gölü, yöre halkı için alternatif geçim kaynağı oldu.
Yaz aylarında yöre insanının gölden güçlükle çıkardığı tuzun çuvalı 30-40 TL'ye satılıyor.
Sarıoğlan ilçesinde yaşayan Menderes Aklen (48), Birol Baydemir (53), Tarkan Baydemir (44), Şeref Akçamız (52) ve İlhan Gökkurt (58) yazın zor şartlarda gölden elde ettikleri tuzu satarak aile bütçelerine ek gelir sağlıyor.
Kayseri'ye yaklaşık 60 kilometre mesafede Bünyan ve Sarıoğlan ilçeleri sınırında yer alan Tuzla Gölü, haziran-ekim döneminde yağışların azalması ve buharlaşmanın artmasıyla alanı daralıyor.