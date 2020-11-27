Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş yıllar sonra ortaya çıktı

2002-2005 yılları arasında ekrana gelen Ekmek Teknesi dizisinde canlandırdığı Sonnur karakteriyle hafızalara kazınan Arzu Oş yıllar sonra ortaya çıktı.

Nişantaşı’nda objektiflere takılan Oş, “Koruyucu aile oldum. 3.5 yaşındaki erkek evladım için alışverişe çıktım. Sumru Yavrucuk’tan görmüştüm, çok etkilenmiştim. Örnek olması için de dile getirmek istedim” dedi.

ARZU OŞ KİMDİR?

Arzu Oş (d. 18 Nisan 1981, Antalya), tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü'nde eğitim gördü. Daha sonra Hadi Çaman Tiyatrosu'nda tiyatroya başladı. 1999 yılında kamera karşısına geçerek, çeşitli tv dizileri ve bir sinema filminde rol aldı.

HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Küçük Hesaplar - (2012), Görkem

Koyu Kırmızı - (2012), Nejla

Sevgili Dünürüm - (2007), Defne

Kızlar Yurdu - (2006), MP3 Melis

Emret Komutanım - (2005), Konuk Oyuncu

Ekmek Teknesi (2002), Sonnur

Lahmacun ve Pizza - (2002)

Aşkın Dağlarda Gezer (1999)