Eğitimin gönüllü neferleri

Okullarda 2, 3, 4, 8 ve 12'nci sınıfların da yüz yüze eğitime başlayacak olması Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Ağrı Gençlik Merkezi gönüllü üyelerini harekete geçirdi.

40 OKULU YENİLEDİLER

Şimdiye kadar 40 köy okulunu kendi çabalarıyla yenileyen gençlerin son durağı merkeze bağlı Eskiharman Köyü oldu.



İÇ KISIMLAR SÜSLENİYOR

Okulun boya, tamir ve tadiat işlerini yapan gençlerle birlikte köy köy gezen Ağrı Gençlik Merkezi Başkanı Cihangir Aslan, “Bazı okullarımızın dış cephelerinde ufak tefek tamiratlar gerektiriyor. Bazı okullarımızda okulun tamamını boyuyoruz ya da iç kısımlarda süsleme işlemi yaparak öğrencilerimizin hizmetine sunmaya gayret ediyoruz” dedi.



Gönüllülük esasına dayanan bu tarz çalışmalarda bulunmanın kendisini mutlu ettiğini söyleyen Nefise Levent "Daha çok okullara ve köy okullarına boyama, çizim, kütüphane oluşturma ve kitap okuma halkalarımız var. Çocukların ve insanların gözlerindeki o mutluluğu görmek bize yetiyor" diye konuştu.

