Eda Taşpınar'ın sevgilisi Çağrı Atakan iddiaları yanıtladı! 'Tartıştık ama dayak yok'

Oyuncu Çağrı Atakan, kız arkadaşı Eda Taşpınar ile birlikte gittikleri mekanda bir müşteriyi dövdüğü iddiaları hakkında ilk kez konuştu. Mekanda sevgilisine laf atan şahısla aralarında geçenleri doğrulayan Atakan, 'Tatsızlık oldu ama kavga yok' dedi. Atakan, 'Evet biz o mekana yemek yemeye gittik. Orada bir sıkıntı yaşandı. Ama kavga, darp, dayak yok. Biz Anadolu insanıyız. Örf ve adetlerimiz var. Bana göre ters olan bir hareket yapıldı. Ufak bir tatsızlık yaşandı. Tartışma yaşadığımız şahıslarla daha sonra konuştuk. Şuan aramızda bir problem yok’’ diye konuştu.

Tartışma sonrası Eda Taşpınar ile ayrıldıkları konuşulan Atakan, ‘’Ayrılma falan yok. Eda ile beraberiz. Bu olay yaşandığında benim verdiğim tepki ile alakalı aramızda bir fikir ayrılığımız oldu. Onun dışında bir problem yok. İlişkimiz devam ediyor' ifadelerini kullandı.

