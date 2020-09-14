Eda Taşpınar sevgilisi Çağrı Atakan'dan şiddet gördüğü için ayrıldığı iddialarını yalanladı! 'Masal gibi okuyoruz'

‘Çukur’da rol alan oyuncu Çağrı Atakan ile manken Eda Taşpınar’ın mutluluğu kısa sürdü. Yaz başında birlikteliklerine başlayan çiftin, Atakan’ın Taşpınar’a uyguladığı şiddet yüzünden sonlandığı iddia edilmişti. Çift, haklarında çıkan iddialar karşısında sessizliğini bozdu. Oyuncu Çağrı Atakan “Üzücü… Bizim ailelerimiz var yanlış anlayıp onlar da üzülebilir. Benim kanser hastası annem var. Kadın görse üzülecek, bu hastalığın en baş düşmanı da üzüntü… Ama yapacak bir şey yok… Telefon açıp söylüyoruz haberlerin asılsız olduğunu” dedi. Eda Taşpınar ise “Bu haberlere sadece gülüyorum. Çok saçma… Öyle bir şey olabilir mi? Biz masal okur gibi çıkan haberleri okuyoruz…” diyerek son noktayı koydu.