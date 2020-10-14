14 Ekim 2020 Çarşamba 07:01 | Son Güncelleme:
Eda Taşpınar erkek arkadaşı Çağrı Atakan hakkında konuştu: Fikir ayrılığı var, ayrılık yok
- RECEP ASLAN
İkoncan Eda Taşpınar, önceki akşam Tarabya'da Kıyı Balık'tan çıkarken görüntülendi.
Eda Taşpınar erkek arkadaşı Çağrı Atakan'ın bir mekanda yemek yerken kendisine laf atan kişileri darp ettiği yönünde çıkan haberleri yorumladı.
Eda Taşpınar, 'Mekanda bir tartışma yaşadık. Çağrı ile sadece bu konu üzerine fikir ayrılığımız oldu. İlişkimiz hala devam ediyor' diyerek oradan ayrıldı.
Çağrı Atakan, 'Biz Anadolu insanıyız. Örf ve adetlerimiz var. Bana göre ters olan bir hareket yapıldı" demişti.