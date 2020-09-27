Ecrin'in azmi kitap oluyor

Önce büyüklere bir kitap yazmayı düşündüğünü söyleyen Ecrin, kitabının kapağında biri saçlı, diğeri de saçları dökülmüş iki melek figürünün yer alacağını çünkü en büyük hayallerinden birinin "kemoterapi nedeniyle kaybettiği saçlarının yeniden çıkması" olduğunu dile getirdi.



16 KİLOYA DÜŞTÜ, ARTIK YÜRÜYEMİYOR

Uşak'ta yaşayan 9 yaşındaki Ecrin Aydoğ’a 8 ay önce kemik kanseri teşhisi konuldu. Ege Üniversitesi Hastanesi’nde kemoterapi almaya başlayan Ecrin, sol bacağından ameliyat edildi ve tümörleri yok etmek için ışın tedavisi aldı. Vücudundaki kanserli hücrelerin tamamından kurtulamaması üzerine yeniden ilaç tedavisine alınan Ecrin, bu süreçte 12 kilo verdi, 16 kiloya düştü ve yürüyememeye başladı.

BABASI İŞTEN ÇIKARILDI, EVSİZ KALDILAR

Uşak'ta kalan Ecrin'in babası İbrahim Aydoğ, işten çıkarılınca maddi açıdan İzmir'de yaşamakta zorlanan aile, Hasta Çocuk Evleri Derneği'nin tahsis ettiği eve sığındı. Kemoterapi süreci devam eden Ecrin, kanserle savaşını "Benim Hikayem" adı altında kitaplaştırmaya başladı. Ecrin, büyüklere acılarını, umudunu ve yaşama azmini anlatmak için yazdığı öyküsünün mutlu sonla bitmesi için mücadelesini sürdürüyor.

KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI



Ecrin'in annesi Pelin Aydoğ, “Metastaz yapmadan Ecrin'in bu süreci atlatması hedefleniyor. Kan değerleri çok düşüyor. Kan bağışına ihtiyacımız oluyor. Herkese sesleniyorum. Kan bağışı çok önemli. Bulamadığımız için 6-7 saat hastanede beklediğimiz zamanlar oluyor" dedi.