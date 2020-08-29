Ece Sükan ve Uğur Güven ayrıldılar! Artık sadece arkadaşlar

Bir erkek arkadaşıyla yürüyüş yapan Sükan, ayaküstü habercilerin sorularını yanıtladı. Yanındaki kişinin sadece arkadaşı olduğunun altını çizen Sükan, bir ayrılıp bir barıştığı Uğur Güven ile yollarını bu kez ayırdıklarını söyledi. Sükan, “Yanımdaki beyefendi arkadaşım. Uğur Güven de sadece arkadaşım” açıklamasını yaptı.

Ece Sükan erkek arkadaşıyla sohbet ederken görüntülendi.