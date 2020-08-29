29 Ağustos 2020 Cumartesi 08:00 | Son Güncelleme:- RECEP ASLAN
Ece Sükan ve Uğur Güven ayrıldılar! Artık sadece arkadaşlar
Manken Ece Sükan önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.
Bir erkek arkadaşıyla yürüyüş yapan Sükan, ayaküstü habercilerin sorularını yanıtladı. Yanındaki kişinin sadece arkadaşı olduğunun altını çizen Sükan, bir ayrılıp bir barıştığı Uğur Güven ile yollarını bu kez ayırdıklarını söyledi. Sükan, “Yanımdaki beyefendi arkadaşım. Uğur Güven de sadece arkadaşım” açıklamasını yaptı.
Ece Sükan erkek arkadaşıyla sohbet ederken görüntülendi.