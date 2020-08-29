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  3. Ece Sükan ve Uğur Güven ayrıldılar! Artık sadece arkadaşlar
29 Ağustos 2020 Cumartesi 08:00 | Son Güncelleme:

Ece Sükan ve Uğur Güven ayrıldılar! Artık sadece arkadaşlar

Ece Sükan ve Uğur Güven ayrıldılar! Artık sadece arkadaşlar
- RECEP ASLAN

Manken Ece Sükan önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.

Bir erkek arkadaşıyla yürüyüş yapan Sükan, ayaküstü habercilerin sorularını yanıtladı. Yanındaki kişinin sadece arkadaşı olduğunun altını çizen Sükan, bir ayrılıp bir barıştığı Uğur Güven ile yollarını bu kez ayırdıklarını söyledi. Sükan, “Yanımdaki beyefendi arkadaşım. Uğur Güven de sadece arkadaşım” açıklamasını yaptı. 

Ece Sükan erkek arkadaşıyla sohbet ederken görüntülendi.

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