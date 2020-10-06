Ebru Şallı'ya dizi teklifleri yağıyor!

Son dönemde çok sayıda oyunculuk teklifleri aldığını söyleyen Ebru Şallı, ‘’Çağırıyorlar bir çok proje oluyor. Bakalım belki olur ben de ancak kendime geliyorum” diye konuştu. Nisan ayında kaybettiği oğlu Pars ile ilgili çalışmaları olduğunu söyleyen Ebru Şallı, “Birçok yardım projem var ama işte ancak kafamı topluyorum, şekilleniyor. Ponçiğin bana yaptırttığı şeyler var' dedi.