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  3. Ebru Şallı: Oğlumun anılarıyla beni yalnız bırakın

Ebru Şallı: Oğlumun anılarıyla beni yalnız bırakın

Ebru Şallı: Oğlumun anılarıyla beni yalnız bırakın

Oğlu Pars'ı lenfoma kanserinden kaybetmenin derin acısını yaşayan Ebru Şallı, günlerdir evinden çıkmıyor.

RECEP ASLAN

Hâlâ kendisine gelen taziye mesajlarına geri dönmeyen ünlü mankenin oğlunun eşyalarıyla zaman geçirdiği öğrenildi. Yakın çevresiyle bir süre ayrı kalarak Pars’ın anılarıyla baş başa olmak isteyen Şallı’ya en büyük desteği eşi Uğur Akkuş’un verdiği öğrenildi. Ayrıca Şallı'nın ağustos ayında oğluna kemik iliği nakli yaptığı için hastaneye yattığı, Pars'ın da bu tedaviye olumlu yanıt verdiği iddia edildi.


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