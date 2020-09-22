Ebeveyndeki obezite çocukta da risk

Ülkemizde, TÜİK verilerine göre, 15 yaş üstü bireylerde obezite oranı 2008 yılında yüzde 15.2 iken ciddi bir artış ile 2014 yılında bu oran yüzde 19.9’a ulaşıyor. Obez çocukların üçte biri yetişkinlik dönemlerine de obez olarak devam ediyor. Ebeveynlerden birindeki obezite varlığı, çocuktaki obezite riskini 2-3 kat, her iki ebeveyndeki obezite varlığı ise çocuktaki obezite riskini 15 kata kadar artırıyor. Bu nedenle ailelerin bilinçlenmesi çocukların sağlığında büyük önem taşıyor. Uzm. Dr. Mümine Türksoylu, “Çocukların dengeli ve sağlıklı beslenmeleri için aile ortamında da bu düzenin benimsenmiş olması gerekir. Yetişkinlerin sağlıksız beslendiği bir sofrada çocuklardan sağlıklı beslenmeleri ve bunu sürdürebilmeleri beklenemez. Yetişkinlerin birer rol model olduğu unutulmamalıdır. Yalnızca beslenme odaklı bir düzen oluşturulmamalı, fiziksel aktivite yaşamın bir parçası haline getirilmelidir. Eğer çocukların sevdiği bir spor dalı mevcutsa bu yönde desteklenmeli, motive edilmelidir. Düzenli fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenme ile çocukların yaşamları daha düzenli hale gelir ve bu durum okul başarılarına da yansımaktadır” dedi.