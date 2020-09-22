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22 Eylül 2020 Salı 18:10 | Son Güncelleme:

Ebeveyndeki obezite çocukta da risk

Ebeveyndeki obezite çocukta da risk

Çocukluk çağı obezitesi tüm dünyada en önemli sağlık sorunlarından biri olarak gösteriliyor.

Ülkemizde, TÜİK verilerine göre, 15 yaş üstü bireylerde obezite oranı 2008 yılında yüzde 15.2 iken ciddi bir artış ile 2014 yılında bu oran yüzde 19.9’a ulaşıyor. Obez çocukların üçte biri yetişkinlik dönemlerine de obez olarak devam ediyor. Ebeveynlerden birindeki obezite varlığı, çocuktaki obezite riskini 2-3 kat, her iki ebeveyndeki obezite varlığı ise çocuktaki obezite riskini 15 kata kadar artırıyor. Bu nedenle ailelerin bilinçlenmesi çocukların sağlığında büyük önem taşıyor. Uzm. Dr. Mümine Türksoylu, “Çocukların dengeli ve sağlıklı beslenmeleri için aile ortamında da bu düzenin benimsenmiş olması gerekir. Yetişkinlerin sağlıksız beslendiği bir sofrada çocuklardan sağlıklı beslenmeleri ve bunu sürdürebilmeleri beklenemez. Yetişkinlerin birer rol model olduğu unutulmamalıdır. Yalnızca beslenme odaklı bir düzen oluşturulmamalı, fiziksel aktivite yaşamın bir parçası haline getirilmelidir. Eğer çocukların sevdiği bir spor dalı mevcutsa bu yönde desteklenmeli, motive edilmelidir. Düzenli fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenme ile çocukların yaşamları daha düzenli hale gelir ve bu durum okul başarılarına da yansımaktadır” dedi.

<p>Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı Twittir'dan yaptığı açıklamada, 'Komandolarımız,

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