Ebegümeci tansiyonu dengeler

Düzenli kullanıldığında bağışıklığı güçlendirip, sindirim sistemi hastalıklarını önlüyor. Özellikle hipertansiyona yakalanma riskiniz varsa, kan basıncını düşüren gıdalar tüketmeniz gerekir. Ebegümeci çayı bu anlamda etkilidir. Bazı çalışmalar, yüksek tansiyon riskini artıran belirli sağlık koşullarına sahip hastalarda; kan basıncını önemli ölçüde düşürdüğünü bulmuştur. Arizona Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, ebegümeci çayının, aşırı derecede yüksek dozlar hariç, herhangi bir yan etkisine rastlanmadan hipertansiyon için normal tedavi olarak, 10’dan fazla ülkede kullanıldığını belirlemiştir.

MİDEYİ RAHATLATIR

Özellikle gastrit sorununa iyi geldiği söylenen ebegümeci, mide rahatsızlıklarının dostudur. Mide bulantılarınız ve kusmanız varsa ebegümeci imdadınıza yetişir. Mide ve bağırsak sağlığınız için kaynatarak tüketebilirsiniz. Protein ve C vitaminince zengin olan ebegümeci, bağırsakların sağlıklı çalışmasına da yardımcı olur. Hazmı kolaylaştırır ve sindirim sisteminin rutine dönmesini sağlar. Bağırsak faaliyetlerinizdeki bu hareketlenme kilo vermenizi de sağlayacağından, ebegümecinin faydaları arasında kilo vermenin de mümkün olduğundan bahsetmek gerekir. Tüm bunların yanında iyi bir idrar söktürücü özelliği de vardır.

SOĞUK DA İÇİLİR

Dört bardak su, 4-5 yemek kaşığı taze ebegümeci veya 3 çorba kaşığı kurutulmuş ebegümeci, bir tarçın çubuğu, bir çorba kaşığı şeker ve bir portakal suyu çaydanlığa konulup 20 dakika kaynatılır. Sıcak veya soğuk olarak içilebilen bu çaydan günde en fazla 3 fincan tüketilmelidir.