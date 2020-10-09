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09 Ekim 2020 Cuma 07:00 | Son Güncelleme:

EBA çocukların ayağına geldi

EBA çocukların ayağına geldi

Van Başkale'de oluşturulan ‘EBA Destek Noktası Aracı' köy köy geziyor. Araçla birlikte her gün kırsal alanlarda yaşayan öğrencilerle buluşan öğretmenler, onlara internet erişimi ve bilgisayar temin etmenin yanı sıra bir de eğitim veriyor.

Van’ın Başkale İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kırsal mahallelerde Eğitim Bilişim Ağına (EBA) ulaşımda sıkıntı yaşayan öğrencilere destek olmak amacıyla Gezici EBA Destek Noktası Aracı tahsis etti. Araçlar sayesinde, kırsal mahallelerde okul binalarının bahçelerinde ya da uygun alanlarda EBA Destek Noktası oluşturuluyor.

ÖĞRETMENLER YARDIMCI OLUYOR

Öğretmenler, kurulan bilgisayar ve internet bağlantısı ile EBA’ya bağlanamayan veya bağlanmakta sıkıntı çeken öğrencilere yardımcı oluyorlar. Eşmepınar, Evbakan ve Yanal mahallelerini ziyaret eden araçta görevli öğretmen Bahar Kaya, “Öğrenciler canlı derslere girme fırsatı buluyor. Kırsal mahallelerimizi geziyoruz. İnşallah çocuklar daha çok faydalanabilir” dedi.

Başkale Gezici EBA Destek Noktası Aracı ile internet üzerinden ders yapma imkânına kavuşan 8. sınıf öğrencisi Şiyar Gülten, “Bugün matematik dersinde üslü sayılar konusunu işledik. Öğretmenimiz sorular soruyordu bizler de cevapladık. Çok mutluyuz” dedi.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Başkan Erdoğan'dan Ka

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