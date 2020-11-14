E-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı: Evde bakım parası yatan iller 14 Kasım 2020!

13 Kasım Evde bakım maaşı yatan iller belli oldu. Vatandaşlar evde bakım parası sorgulama işlemini e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ve şifre ile öğrenebiliyor. Engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere bakmakla yükümlü kimselere verilen para Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerekli kişilerin banka hesaplarını yatırılıyor. Peki, Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı?



EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER 14 KASIM 2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım parası güncel olarak yayınlanıyor. Biz de sizler içini yatırılan illerin listesini paylaşıyoruz. Evde bakım maaşı 14 Kasım 2020 itibarıyla 8 ilde yatırıldı. İşte güncel liste:

1- İzmir 2- Hatay 3- Tokat

4- Osmaniye 5- Afyonkarahisar 6- Kırklareli

7- Samsun 8- Antalya 9- Sakarya

10- Diyarbakır

EVDE BAKIM PARASI ALMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER?

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

2019 yılında evde bakım aylığının 1.384 liraydı. 2020 yılının Ocak ayında evde bakım aylığı ise zam gelerek 1.460 liraya yükseltildi. Daha sonra Temmuz ayında evde bakım aylığına zam geldi ve 1.544,60 TL'ye yükseldi. Şu an güncel olarak evde bakım aylığı 1.544,60 TL'dir