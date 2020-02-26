Düzensiz ve asimetrik benler riskli

Vücudunuzdaki masum gibi görünen benler bazı tehlikelerin habercisi olabiliyor. Aniden asimetrik yönde şekil ve renk değiştiren ya da 30’lu yaşlardan sonra birdenbire oluşan benlerin kanserleşme riski daha yüksek olabiliyor. Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Füsun Bilgin Karahallı, “Doğuştan olan benler konjenital nevüs olarak adlandırılmaktadır. Konjenital benlerin 20 cm’den büyüklerine dev konjenital nevus adı verilmektedir ve doğumsal benler arasında sadece dev konjenital nevuslar tehlikelidir. Zamanla kanserleşme riski yüksektir. Edinsel olarak adlandırılan sonradan çıkan benler ise hormonal tetiklenme ile genelde ergenlik döneminde başlamaktadır. Yaklaşık 30’lu yaşlara kadar hızla çıkarlar ve 30 yaşından sonra ben çıkışı nadirdir. Bunların çoğu riskli değildir. Benlerden risk taşıyanlar ise displastik nevüs adı verilmektedir. Benlerin birçok çeşidi bulunmaktadır, bu nedenle riskli olup olmadığının anlaşılması için dermatoloji uzmanı tarafından dermatoskop adı verilen cihaz ile değerlendirilmesi gerekmektedir” dedi.

KANSER RİSKİ TAŞIYAN BENLERİN ÖZELLİKLERİ ŞUNLARDIR:



- Olağandışı görünümler olabilmektedir.

- Açıklı koyulu alanlar, hafif pembemsi alanlar görülebilmektedir.

- Kenarları simetrik değil, girintili çıkıntılıdır.

- Bazı yerleri daha açık, bazı yerleri daha koyudur.

- Genellikle çapları yaklaşık

- 1 cm’den daha büyüktür.

- Birkaç taneden fazla olabilmektedir.

- 30 yaşından sonra çıkmaktadır.

- Aniden son zamanlarda büyümesi, düzensizleşmesi, bir kenarından büyümesi, renk değişikliği başlaması, koyulaşması, üzerinde sızıntı, kanama, kabuklanma görülmesi tehlike arz etmektedir.

ET BENLERİNDEN KORKMAYIN



Et benleri genellikle genetik geçişlidir yani aile bireylerinden aktarılmaktadır. Genellikle koltuk altı, boyun yan kenarları, kasıklar gibi büklüm yerlerinde daha fazladır. Genellikle herhangi bir tehlikesi yoktur.