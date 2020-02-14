Duygusal çatışmalar olabilir

Astrolog Aşkın ŞENGÜN

Haftaya Mars. Oğlak burcuna girmesiyle başlıyor. Mars kas gücünü ve enerjimizi nasıl kullandığımızı anlatan, bilenen adıyla savaş gezegeni Mars, Oğlak burcunda daha organize olmayı ve enerjimizi daha iyi kullanmamız açısından oldukça iyi etkileri olabilir. Perşembe günü Güneş Balık burcuna girecek. Yapmak, hissetmek, hayal etmek ve hayal kurmaktan daha az motive oluruz. “Ne olacak, olacak” tutumu hüküm sürüyor ve bizler evrensel ilişkiler duygusu tarafından yönlendiriliyoruz.

ÖZVERİ ZAMANI

Balık duygudaşlık, özverili aşk, özveri ve bilgeliği yönetir, gölge tarafı kendine acıma, yaşam, pasiflik ve zorlukla mağdur olma hissini anlatır. Bu haftanın ikinci olayı ise salı günü Merkür Balık burcunda Retro harekete başlayacak, Merkür zaten Balık burcunda zararlı çalıştığı gibi bir de Retro olacak olması bir anlamda ruhsal düzeyde iletişim sonuçları açısından iyi şeyler söylemeyecektir. İletişimde sıkıntılar, bir konunun üzerinde tekrar tekrar düşünme ve sonuca ulaşmakta zorluklar ortaya çıkacaktır. Merkür’ün günlük yaşamınız üzerinde büyük bir etkisi var söylediğimiz gibi bilgileri iletişim kurma ve işleme biçiminizi yöneten bir iç gezegen olan Merkür, zihinsel durumunuzu tam anlamıyla etkiler. Görünür bir geriye doğru hareketle geriye doğru yuvarlandığında, geriye doğru hissetme kapasitesine sahiptir. Böyle bir gerileme, hassas çalışan Merkür Balık burcunda gerçekleştiğinde, normalden daha da dikkat dağıtıcı olmaya mahkûmdur.

VENÜS ETKİSİ OLACAK

Merkür Retro 10 Mart'a kadar devam edecektir. Haftanın geneline baktığımız da ise özellikle pazartesi günü, Ay ile Merkür ve Neptün arasında olan kare açı duygusal açıdan yorucu etkilere sahip olabilir. Bir anlamda sezgisel ve ilham alan yönümüz bu kare açı altında karmaşa getirebilir. Salı günü ise Ay oğlak'ta olduğu gün oldukça duygusuz ve işkolik olacağımız bu dönemde ay ile şiron arasında olan kare açıda duygusal açıdan yara alacağımızı anlatabilir... Zaten çarşamba günü ay ile Venüs arasında olan kare açı ilişkilerde zorlanmayı ve güç mücadelesi içinde olduğumuzu anlatabilir. Cuma günü ise ay Kova burcunda olacağı süreçte Uranüs ile kare açı özgürlük mü yoksa duygusal açıdan bağlılık mı sorusunu gündeme taşıyabilir.

KOÇ

Merkür Balık burcunda Retro olmasıyla birlikte içsel ve manevi alanda huzursuz bir dönem de başlayabilir. Sürekli bir şeyleri takıntı haline getirme ya da kendilerini şanssız hissetme gibi durumlar yaşayabilirler. Ayrıca güneş balık burcuna girmesi ile birlikte daha ruhsal ve manevi tarafınız da ortaya çıkmaya başlayacaktır. Bir anlamda daha affedici ve empati yapabilen durumlar görülebilir. Hafta içi özellikle ilişkiler de duygusal anlamda huzursuz olacakları çarşamba ve perşembe gününe dikkat etmeleri iyi olacaktır. Maddi konular da Mars ile Uranüs arasında olan güzel kontaklar şanslı bir haftaya işaret eder.

BOĞA

Boğa burcu için bu dönem özellikle Güneş Balık burcuna girmesi ile birlikte arkadaşlar ve sosyal alanlar da daha empati ve verici tarafınız ortaya çıkacaktır. Bir anlamda daha yardımsever olabilirsiniz. Ayrıca bu dönem Merkür Retro olması ile birlikte arkadaşlar ve sosyal alanda iletişim sorunları yaşanabilir. Kendinizi ifade etmekte zorlanmaya başlayabilirsiniz. O nedenle bu dönem kendinizi daha açık hale getirmeniz iyi olabilir. Hafta içi özellikle çarşamba ve perşembe günleri içsel ve manevi anlamda zorlanmalar olabilir.

İKİZLER

İş ve kariyer alanında daha verici ve empati yapabilen yönünüz size daha çok ve iş sorumluluk getirebilir. Ayrıca bu dönem Merkür Balık burcunda Retro olması ile birlikte iş ve kariyer alanında sorunlar ve iletişim sorunları olarak kendini göstermeye başlayabilir. Özellikle üst ve amirler ile olan iletişim sorunlarına dikkat edilmelidir. Hafta içi özellikle çarşamba ve perşembe günleri sosyal alanlar ve arkadaşlık alanında duygusal yönden zorlanmalar olabilir. Ayrıca kendi fikir ve düşüncelerinizi ortaya koyarken aşırı ısrarcı olmak aleyhinize olan durumlar meydana getirebilir.

YENGEÇ

Kendi fikir ve düşüncelerinizi ortaya koymaya isteği görülebilir. Ayrıca bu dönem Merkür Balık burcunda Retro olması ile birlikte kendi fikir ve düşüncelerinizi anlatma konusunda sıkıntılı bir dönem olabilir. Bu nedenle kendi fikir ve düşüncelerinizi daha net şekilde ortaya koyma çalışmalısınız. Hafta içi ise özellikle çarşamba ve perşembe günleri kariyer alanında olan ilişkiler de sizi zorlayan durumlar meydana gelebilir. Ayrıca eşin parası ya da ortağın parası gibi konularda duygusal açmazlar içinde olabilirsiniz. Borç ve krediler durumuna dikkat etmelisiniz.

ASLAN

Aslan burçları için bu dönem özellikle güneş balık burcuna girmesi ile birlikte başkalarından gelen maddi kaynaklar eşin ya da ortağın parası gibi gelirler ve kredi borçlar alanından gelen gelirler de artış beklenebilir. Ancak bu dönem Merkür balık burcunda Retro olması ile birlikte başkalarından gelen eşin ya da ortağın parası gibi konular da iletişim sorunları ve beklenen desteklerin gelmemesi ya da geç gelmesi sıkıntı yaratabilir. Hafta içi ise özellikle çarşamba ve perşembe günleri iş hayatında olan ilişkiler de zorlanmalar ve güç mücadeleleri ile geçen bir süreç yaşanabilir.

BAŞAK

Başak burçları bu dönem özellikle Güneş, Balık burcuna girmesiyle birlikte ilişkiler ve evlilik ortaklık alanı daha önemli bir hale gelebilir. Ancak bu dönem Merkür Balık burcunda Retro olmasıyla birlikte ilişki, evlilik ve ortaklıklar da iletişim sorunlarının olacağı bir dönemi anlatabilir. Bir anlamda ilişkilerde gecikme ve sorunların olacağını gösterebilir. Duygusal yönden hassasiyet artabilir. Hafta içi ise özellikle çarşamba ve perşembe günleri bu dönem aşk hayatında ve çalışma hayatında güç mücadeleleri oldukça yorucu olabilir.

TERAZİ

Terazi burçları bu dönem özellikle Güneş Balık burcuna girmesi ile birlikte iş hayatı ve gündelik hayat alanında daha verici ve empati yapabilen durumunuz ortaya çıkmaya başlasa da bu dönem Merkür balık burcunda Retro olması ile birlikte özellikle iş hayatında ve gündelik hayatta iletişim sorunları derdinizi anlatamama gibi sorunlar ile karşılaşma durumları olabilir. Hafta içi ise özellikle Çarşamba ve Perşembe günleri bu dönem aile hayatında duygusal açıdan yorucu gelişmeler ile birlikte aşk hayatında bireysel davranma isteği oluşabilir.

AKREP

Çarşamba ve perşembe günleri akın çevre kardeşler alanında sorumluluklar ve güç mücadeleleri aynı zaman da gene ev ve aile hayatında sorumluluklar yorucu olabilir. Hafta başı özellikle maddi açıdan güzel gelişmeler beklenebilir. Hareketli bir dönem sizleri bekliyor olabilir.

YAY

Yay burcu bu dönem özellikle, Merkür Balık burcunda Retro olmasıyla ev ve aile hayatında sorunlar ve iletişim problemleri yaşanmaya başlayabilir. Aile içinde yanlış anlaşılmalar, kendini ifade edememe gibi sorunlar görülebilir. Zaten bu dönem Güneş de Balık burcuna girmesi ile birlikte ev ve aile hayatında daha verici ve empati yaptığınız sorumlulukların biraz daha arttığı bir dönemi de anlatabilir. Hafta içi ise özellikle çarşamba ve perşembe günleri bu dönem maddi konularda bir hareketlenme ve para girişi çıkışı olduğu bir zaman dilimini anlatabilir.

OĞLAK

Oğlak burcu bu dönem özellikle Merkür Balık burcunda Retro olması ile birlikte yakın çevre kardeşler, akraba alanında iletişim sorunlarının olduğu bir dönemi anlatabilir.Yakın çevre kardeşler akraba alanı, eğitim ve kısa yolculuklar aktif olmaya başlayabilir. Bu alanda daha verici ve duygudaşlık yapabilen durumlar ön plana çıkabilir. Özellikle çarşamba ve perşembe günleri bu dönem üstünüzdeki sorumlulukların daha artması bir anlam da oldukça zorlayıcı olabilir. Ve aynı zamanda maddi konular da güç mücadeleleri de yaşanabilir.

KOVA

Maddi konular bir ay boyunca daha önemli hale gelebilir. Tabii bu dönem fazla eli açık davranmak sorunlara neden olabilir. Ayrıca özellikle çarşamba ve perşembe günleri bu dönem ruhsal açıdan oldukça sıkıntılı bir dönemi de anlatabilir. İçe dönme isteği görülebilir.

BALIK

Bu dönem yeni projelere başlamak için uygun bir dönem değildir. İşler ters gidebilir daha çok eldeki işler ile uğraşmak daha akılcı bir yaklaşım olabilir. Ayrıca bu dönem güneş Balık burcuna girmesi ile birlikte kişiliğiniz ve egonuzu ortaya koyma açısından uygun dönem de olmadığı görülüyor. Zira Merkür Retro birçok olayda işlerin ters akmasına neden olabilir. Özellikle çarşamba ve perşembe günleri bu dönem sosyal alan ve arkadaşlıklar da ya da çalışma gruplarında sorumluluk alma gibi durumlar yorucu olmaya başlayabilir.