Duygusal bağ için 15 dakika yeter

Dr. Guy Winch, birbirimizle kurduğumuz kaliteli iletişimin duygusal bağışıklığımızı güçlendirerek hayatımıza değer kattığını ifade ederek gerçekleştirilen konferansta “15 dakikalık bir kaliteli iletişim bile duygusal sağlığımıza çok önemli katkılar sağlar” dedi. Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’de insanların arkadaşları ve aileleriyle zaman geçirmeyi çok önemsediklerini gösteriyor. Buna karşılık insanların yüzde 42’si ilişkilerinin yüzeysel düzeyde kaldığını söylüyor.