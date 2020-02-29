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  3. Duygusal bağ için 15 dakika yeter

Duygusal bağ için 15 dakika yeter

Duygusal bağ için 15 dakika yeter

Dünya çapında gerçekleştirdiği iletişim çalışmalarıyla tanınan ünlü Psikolog Dr. Guy Winch, Lipton ile yürüttüğü uluslararası iş birliği kapsamında İstanbul'a geldi.

Dr. Guy Winch, birbirimizle kurduğumuz kaliteli iletişimin duygusal bağışıklığımızı güçlendirerek hayatımıza değer kattığını ifade ederek gerçekleştirilen konferansta “15 dakikalık bir kaliteli iletişim bile duygusal sağlığımıza çok önemli katkılar sağlar” dedi. Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’de insanların arkadaşları ve aileleriyle zaman geçirmeyi çok önemsediklerini gösteriyor. Buna karşılık insanların yüzde 42’si ilişkilerinin yüzeysel düzeyde kaldığını söylüyor. 


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