Dünyayı Türk hekimlerine emanet etmek boynumuzun borcu olsun

OP. DR. BİLGEHAN AYDIN



Mevcut şartlarda gece gündüz demeden, kendi sağlığını hiçe sayarak, ailelerinden uzak kalmayı göze alarak elinden gelen her şeyi yapan sağlık çalışanlarının bu büyük çabası büyük bir alkışı hak ediyor. Nitekim bu sonuna kadar hak edilmiş alkış önce necip halkımız, daha sonra da bizzat bakanlık seviyesinde devletimiz tarafından sağlık çalışanlarına bahşedildi. Bu takdirin altyapısını ise sağlık çalışanlarına gerekli ortamı sunan ve süreci çok titiz ve dikkatli bir şekilde takip eden bakanlık oluşturdu.

Artık önümüze bakabileceğimiz günlerin eşiğinde, hatta belki de içerisindeyiz. Ülkemiz toplumsal boyutta bir normalleşmeye hazırlanırken, kamu sektöründe ve özel sektörde yeniden eski hareketli günlere dönmek için geri sayım başladı diyebiliriz. Ancak, bu geri dönüşe tam anlamıyla hazır mıyız, işte bu kısmı masaya yatırmamız gerekiyor. İtici gücünü plastik cerrahinin oluşturduğu sağlık turizmi, pandemi sonrasında kelimenin tam anlamıyla büyük bir patlama yaşamaya namzet. Covid-19’la mücadele sürecinde sergilenen üstün disiplin ve başarı, tüm dünyanın gözünü ülkemiz sağlık sistemine çevirmesine neden oldu. Pandemi sonrası için ciddi bir randevu talebi artışına şahit oluyoruz.

Yalnız, bu talebe layıkıyla yanıt verebilmek için öncelikle bu güven ortamını doğru bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Ülkelerinin sağlık sistemindeki yetersizlik nedeniyle ülkemizde yoğun bakıma gelecek Covid-19 hastalarını alkışlar eşliğinde ülkelerine geri gönderebilmemiz çok büyük önem arz ediyor. Bunun için de başta şehir hastaneleri olmak üzere bütün sağlık kuruluşlarını tüm dünyaya hizmet verir hale getirmemiz gerek. Bu yönde bir atılımın ilk şartları ise sağlık çalışanlarının refah seviyesi yüksek, dolayısıyla bilimsel çalışma üretebilecek maddi ve manevi kişisel ve mesleki alana sahip olan bireyler olması. Bunun için de sağlık çalışanlarına ciro baskısından uzak, bilim üretimini teşvik eden, iş yükünün de makul seviyeler içerisinde olduğu çalışma ortamları oluşturmak elzem. Bunun yanı sıra, hastaların tedavi ve iyileşme süreçleriyle ilgili, şeffaf bir takip sistemi de oluşturmak, Türk hekimlerine ve sağlık sistemine hayranlık uyandıracak bir atılım olacaktır. Finansmanı ise AB ülkelerindeki sağlık sigortaları ile anlaşmalar yaparak sağlamak mümkün. Bunun için liyakat sahibi ve vizyoner insanların olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu anlamda hem özel üniversite hastanelerinde hem de devlet hastanelerinde bilfiil görev almış bir hekim olarak naçizane görüşüm, yurt dışı sağlık bakanlıklarıyla ve özel sağlık sigortası şirketleriyle yapılacak anlaşmalar vasıtasıyla hem THY’de hem de şehir hastanelerinde kayda değer doluluk oranlarına ulaşılabileceğidir.

Bu hedef elbette sadece iyi sağlık hizmetiyle ulaşılabilecek bir hedef değil. Özel hastanelerde ve kamu hastanelerinde olduğu kadar, özel kliniklerde de çağrı merkezi ve müşteri ilişkileri altyapılarının ve ekiplerinin titizlikle oluşturulması ve yönetilmesi çok önemli. Bunun için de bu hizmetin en oturmuş haliyle ve en iyi şekilde sunulduğu özel sektörden aktörler bu konudaki tecrübelerini devlete aktarmakla, devlet de bu aktarım için gerekli kanalı oluşturmakla mükellef. Bizim gibi taşın altına elini sokmaya hazır hekimlerin varlığından haberdarız ve herkesin bu konuda göreve hazır olduğunu biliyoruz.

Unutulmamalı ki bu iş artık bir milli beka meselesi halini almış durumda. Plastik cerrahiyle başlayacak rekorları tüm branşlarda alt üst etmek, sonrasında da tüm dünyayı Türk hekimlerine emanet etmek boynumuzun borcu olsun.