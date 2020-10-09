Dünyanın maskesi Bayburt'ta

Resmi açılışı 2010 yılında yapıldı ama proje olarak tam 20 yaşında.

Eski adıyla Baksı, bugünkü adıyla Bayraktar köyünde yükselen bu sıra dışı müzenin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan.

Doğup büyüdüğü topraklara vefa borcunu ödemek isteyen bir aydının hayalden gerçeğe dönüşmüş hikayesinin adı bu müze.

Ressam, eğitimci Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, belki de bir ütopyayı, hayali gerçeğe dönüştüren şanslı kişilerden.

Şans dediysem, hayal kurabilen ve o hayali gerçekleştirmek için azimle ve inançla çalışan insanlardan…

Bugün tüm dünyaya örneklik teşkil eden Müze, yerleşik algıları yerle bir etti.

Modern bir tablo ile Anadolu’da dokunmuş bir kilimi aynı değerde tutarak yanyana sergiledi.

Köyünde yün eğiren nineler ve torunları Joan Miro’nun heykeliyle, genç bir kızın dokuduğu kuş desenlerini yan yana gördü Baksı’da.

2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü’nün sahibi olan Baksı projesinin 20. yıldönümü kutlanıyor bu sene.

Bu çerçevede “Maske/Çağrışımlar” sergisi 25 Eylül’den itibaren sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Beklenmedik bir biçimde günlük yaşantımızı kontrol altına alan, hayatımızın merkezine taşınan maskeler, sanatçı ve tasarımcıların yorumlarına konu ediliyor.

20 sanatçı ve tasarımcının maske yorumlarını bir araya getiren sergi 15 Mayıs'a kadar açık kalacak.

Bayburt’taki sergi, eşzamanlı olarak müzenin baksi.org sitesinde çevrimiçi gezilebiliyor.

EDİRNE’DE BALKAN HAVASI



Uluslararası Balkan Müzik Festivali 9-12 Ekim tarihleri arasında Edirne’de yapılıyor.

Bugün başlayan festivalde konserler ve bir de resim sergisi sanatseverlerle buluşuyor.

Trakya’nın sosyo-kültürel yapısının tanıtılmasına katkı vermek amacıyla düzenlenen festival de ilk olarak bugün saat 15:30’da ressam Devrim Erbil’in eserlerinden oluşan bir sergi açılacak. Saat 16:00’da ise Göksel Baktagir konser verecek.

Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (TRAKSEV) tarafından ilki geçen yıl düzenlenen Uluslararası Balkan Müzik Festivali’nin ikinci gününde (yarın) ise Muhammed Yıldırır ve Bilal Karaman konseri var. (20:00)

11 Ekim’de Serkan Çağrıcı Balkan Jazz Projeckt Konseri, 12 Ekim’de ise Trakya Ensemble konseri sanatseverlerle olacak.

Festival, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından olan Edirne’nin tarihi İtalyan Kilisesi’nde düzenlenecek.

SİVAS’TA BEŞ OYUN VAR



Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), ekim ayında 5 farklı oyunu sahneleyecek.

“Eski Fotoğraflar”, “39 Basamak”, “Düş Yakamdan”, “Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası” ve “1919: Şafak” adlı oyunlar seyirciyle buluşacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, girişlerde el dezenfektanları kullanılacak ve koltukları sosyal mesafe kuralına uygun düzenlenen Atatürk Kültür Merkezi'ndeki tiyatro salonu girişinde maskesi olmayan izleyiciler için SDT tarafından maske temini yapılacak.

SDT, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, bu sezon salı, perşembe ve cumartesi günleri sanatseverlere perde açacak. Oyunlar, bu yıl salgın nedeniyle sadece suare olarak saat 19.30'da sahnelenecek.