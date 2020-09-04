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  3. Dünyada bir ilk! Bisiklet tramvayı
04 Eylül 2020 Cuma 08:00 | Son Güncelleme:

Dünyada bir ilk! Bisiklet tramvayı

Dünyada bir ilk! Bisiklet tramvayı

550 km'lik bisiklet yoluna sahip Konya'da şimdi de bisiklet tramvayı faaliyete girdi. Dünyada bir benzeri olmayan tramvayda hidrolik rampa düzeneği ve koltuk yerine bisiklet standları var.

DÜŞME TEHLİKESİ KALMADI

Konya’da, bisiklet tramvayı ve bisiklet aparatlı otobüs dönemi başladı. 550 kilometreyle Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip olan Konya’da Büyükşehir Belediyesi, nostaljik tramvaylardan birini bisiklet tramvayına dönüştürdü. Nostaljik tramvayın çiftli koltukları sökülerek yerlerine bisiklet sabitleme aparatları monte edildi. 21 bisikletin aynı anda tramvayda güvenle taşınabileceği aparatlar, el değmeden kullanılacak şekilde tasarlandı. 

OTOBÜSLER DE APARATLI

Tramvaydaki basamaklara kapılarla senkronize çalışan katlanabilir hidrolik rampa düzenekleri monte edildi. Böylece yolcular, bisikletleriyle tramvaya kolayca inip binebiliyor. Alaaddin-Selçuk Üniversitesi tramvay hattında hizmet verecek tramvay, bisiklet yolları ile entegreli duraklarda yolcu alıp yolcu indirecek. Ayrıca ilk etapta 50 otobüse bisiklet aparatları monte ettirdi. Bu otobüslerde de bisikletlerin arkadaki aparatlara asılmasıyla yolculuk yapılabiliyor.

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