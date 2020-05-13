Dünya Engelliler Haftası ne zaman? Dünya Engelliler Haftası mesajları ve sözleri sizlerle

Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel hafta oluyor. Dünya Engelliler Haftası mesajları ve sözleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Engelliler Haftası etkinlikleriyle mevcut duruma dikkatlerin çekilmesi ve farkındalık yaratmak amaçlanıyor. Bu önemli haftada paylaşımlar yapmak isteyenler Dünya Engelliler Haftası mesajlarını ve sözlerini araştırıyor. Dünya üzerinde çeşitli nedenlerle engelli doğmuş ya da sonradan engelli duruma gelmiş 1 milyardan fazla kişi olduğu biliniyor.

ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI

– Özel eğitim çağdaş bir eğitimin olmazsa olmazlarındandır.

– Engellinin en büyük silahı sabır ve azimdir.

– Yapacaklarım sınırlı olabilir, ama ufkum çok geniştir.

– Engelli bir birey olmak sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur.

– Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.

– Lütfen akraba evliliklerine dikkat edelim. Akraba evlilikleri sakatlıklara neden olabilir.

– Bizle birlikte olup da topluma girmek isteyen engellilerin “BİZ DE VARIZ!” çığlığına kulaklarını tıkama.

– Engelliler için yaptıklarınızı aslında toplum için yaptığınızı aklınızdan çıkarmayın.

– Asıl en büyük engel SEVGİSİZLİKTİR.

– Engeller engeliler için aşılmıştır. Siz asıl kafanızdaki engelleri kaldırın.

– Engelli olmak, bir engel değildir. Sadece aşılması gereken bir düşüncedir.

– Düşüncedeki engelden kurtulmanın yolu, sabır ve azimle önüne gelen engelleri aşacağını inanmakla başlar.

– Asıl engelliler, karşılarına çıkan engellere pes edip geçemeyenlerdir.

– Engelli insanlara saygı, insanlığa saygının göstergesidir.

– Engelliler bizlerin, yani milletin aynasını oluşturur.

– Engelliye acınası bakışlarla değil; hayranlıkla bakmalıyız. Çünkü o kendi engelini aştığı halde biz zihnimizdeki engeli aşamamışız.

– Engelli bir bireyin sabır ve yaşama bağlılığına hayran olmamak elde değildir.

– Engelli bireye değil; onların özgürce yaşayacağı alanlara ve düzenlemelere yol verelim.

– Asıl engel cehalettir.

DÜNYA ENGELLİLER HAFTASI SÖZLERİ

- Engelli birey olmak bir suç değildir.

– Yalnızca bir gün değil her zaman yanınızdayız.

– Engelli birey olmak hayatı yaşamak için engel değildir.

– Engelli bireyler de toplumun bir parçamızdır, ne olur onlara sahip çıkalım.

– Ne olacak deme. Bir tedbir binlerce engeli önler.

– Engeller hayatın akışını yakalamaya engel değildir.

– Engelli bireye olanak sağlanırsa topluma her birey kadar faydalı olabilir.

– Engelli bireyler de toplumun bir parçasıdır. Yarınların bizlere ne getireceğini bilemeyiz.

– Engelli birey olmak, hayatı yaşamaya engel değildir.

– Engelli bireyi eğitimsiz, ilgisiz, sevgisiz ve işsiz bırakmayın.

– Engelli bireyler sadaka değil, ilgi, iş ve haklarını istemektedir.

– Engeller engelli bireyler için aşılması gereken araçlardır.

– Lütfen biraz duygudaşlık (empati) yapalım.

– Biz özürlü değil engelli bir bireyiz.

- Asıl engelliler, karşılarına çıkan engeli geçemeyenlerdir.

- Engelli insanlara saygı, insanlığa saygıdır.

- Engellilere saygı göstermez ve onları küçük görürsen yarın sen de aynı duruma düşünce saygı ve sevgi bekleyemezsin.

- Engelliye acıyarak değil; hayranlıkla bakmalıyız. Çünkü bizim onun gibi engellimiz olmamasına karşın daha engelli gibi davranıyoruz.

- Engelli olmak bir kusur değildir.

- Engelliler yardıma değil, şefkate muhtaçtır.

- Engellilere saygı, onlara yaşama sevinci verir.