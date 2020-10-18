Dünya bu iyiliklerin hürmetine dönüyor

Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde yaşayan hayırsever kadınlar 9 yıl önce Asiye Gül'ün girişimleriyle 'İyilik Kervanı' adı altında bir araya geldi. Şu an 200 gönüllüsü olan İyilik Kervanı, ihtiyaç sahibi ailelere gıda, kira ve fatura yardımı yapıyor. Öğrencilere kıyafet ve kırtasiye yardımında bulunup, yetim ve öksüz çocukların eğitim görmesini sağlıyor. Evlenecek genç kızlara da çeyiz yardımı yapıyor. Asiye Gül, "İyilik Kervanı, dernek veya vakıf değil. Veren el ile alan eli birleştiren bir köprü. Dört bir yandan destek olan kardeşlerimiz var. O yetimlerin, o mazlumların duasını almak için ekip kurduk. Şu ana kadar 250 kızımızı gelin ettik. Bin 500 aileye erzak, kira ve fatura yardımı yaptık" dedi.

AYAKKABISI YIRTIK ÇOCUK KALMASIN



Gaziantep’te yaşayan Hacı Kömürcü, sokak sokak gezip ayakkabısı olmayan ya da eski ve yırtık ayakkabı giyen çocuklara yeni ayakkabı dağıtıyor.

Fitness antrenörlüğü yapan Hacı Kömürcü (33) aracıyla trafik ışıklarında yeşilin yanmasını beklerken, bir aracın kağıt toplayan çocuğa çarpıp kaçtığını gördü. Yaralanan çocuğa yardım eden Kömürcü, çocuğun ayakkabılarının yırtık olduğunu görünce çok üzüldü. Kazadan sonra bir şeyinin olmadığını söyleyerek ayağa kalkan çocuğu ayakkabıcıya götürüp yeni ayakkabı aldı. Bu olayın ardından Kömürcü, tespit ettiği çocuklara hayırseverlerin de desteği ile ayakkabı ulaştırmaya başladı. Şu ana kadar 163 çocuğa ayakkabı temin ettiğini söyleyen Kömürcü "Onların gözlerindeki mutluluğu görmek çok güzel" diye konuştu.