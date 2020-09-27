Down sendromlu yüzücü fark attı

Ailesinin desteğiyle 11 yaşında yüzme ve koşu gibi spor dallarıyla ilgilenmeye başlayan, lisanslı yüzücü olarak çok sayıda madalyası bulunan Orak, iki yıldır verdiği mücadele sonunda YKS'de baraj puanını geçmeyi başardı. Hayalini kurduğu antrenörlük bölümünü kazandı.

