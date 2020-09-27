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27 Eylül 2020 Pazar 01:04 | Son Güncelleme:

Down sendromlu yüzücü fark attı

Down sendromlu yüzücü fark attı

Ankara'da yaşayan down sendromu 19 yaşındaki Berkay Orak, geçen yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda yanlışlıkla bütün sorulara işaretleme yapınca baraj puanını geçememiş ve üniversitelerin özel yetenek sınavlarına katılamamıştı.

Ailesinin desteğiyle 11 yaşında yüzme ve koşu gibi spor dallarıyla ilgilenmeye başlayan, lisanslı yüzücü olarak çok sayıda madalyası bulunan Orak, iki yıldır verdiği mücadele sonunda YKS'de baraj puanını geçmeyi başardı. Hayalini kurduğu antrenörlük bölümünü kazandı.

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