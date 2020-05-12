Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar kuru düştü mü, yükseldi mi? Güncel rakamlar haberimizde...

Dolar ne kadar oldu? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. En hareketli döviz çeşidi olan dolar son günlerde yükselişte olması dolayısıyla gündemdeki yerini koruyor. Dolar kuru düştü mü, yükseldi mi? sorularının yanıtı merak ediliyor. Dolar ne kadar oldu, kaç TL? sorusunun yanıtına ve güncel rakamlara ilişkin bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

DOLAR NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü 7,27'lik tarihi seviyeleri gördükten sonra düşüşe geçen dolar/TL, bugün 7 liranın altına geriledi. 12 Mayıs Salı saat 15:05 itibariyle dolar/TL 6,9950'den; euro/TL ise 7,5775'den el değiştiriyor. Dolar/TL kuru bugün içerisinde 6,9742 ile en düşük gün içi seviyelerini görmüş oldu.

DOLAR DÜŞÜŞTE Mİ?

100,44 seviyesinden güne başlangıç yapan ABD Dolar Endeksi, 99,84 seviyesine gerileyerek günlük bazda yüzde 0,40 civarı değer kaybı yaşıyor. Endeksteki düşüşle tüm gelişen ülke paraları da yükselişe geçerken TL, rand ve rupi yüzde 1 üzeri kazançlarla dikkat çekiyor.

BORSA 99 BİN BARAJINI AŞTI

Güne yüzde 0,16 artışla 97 bin 51 puandan başlayan Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi,'nde alımlar günün ikinci yarısında kuvvetlendi. Endeks 7 Mayıs'tan itibaren ilk kez 99 bin puan barajını aşarken 12 Mayıs Salı saat 15:05 itibariyle BİST 100 yüzde 1,53 99 bin 280 puanda değerleniyordu.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞTE

ABD ham petrolünün varil fiyatı bugün yüzde 5,6 artışla son 1 ayın en yüksek seviyesi olan 25,57 dolar/varil seviyesine kadar yükseldi. Şu sıralarda düne göre yüzde 5,26, 1.26 dolar artış 25,41 dolar/varil seviyesinde seyrediyor.

Brent petrol düne göre yüzde 2,80, 0,83 dolar yükselişle 30,46 dolar/varilden işlem görüyor.