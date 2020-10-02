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02 Ekim 2020 Cuma 21:20 | Son Güncelleme:

Doktorlardan köy öğrencilerine kitap desteği

Doktorlardan köy öğrencilerine kitap desteği

Bitlis'te koronavirüsle mücadele eden kahraman doktorlar, köy okullarını dolaşıp öğrencilerle de ilgileniyor.

Bitlis’te doktorlar temin ettikleri kitapları kendi araçlarına yükleyip köy köy dolaşıp yüz yüze eğitime başlayan ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencilerine dağıtıyor. Doktorlar, öğrencilere ayrıca yedek maske dağıtarak, çikolata ikramında da bulunuyor. Ziyaret ettikleri sınıflarda öğrencileri koronavirüs hakkında da bilgilendiren doktorlar, pandemiden korunmanın yollarını da anlatıyorlar.

<p>Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı Twitter'dan Akıncı TİHA'ya (Taarruzi İn

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar paylaştı: Akıncı'nın sesini merak edenler için

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