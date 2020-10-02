Doktorlardan köy öğrencilerine kitap desteği

Bitlis’te doktorlar temin ettikleri kitapları kendi araçlarına yükleyip köy köy dolaşıp yüz yüze eğitime başlayan ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencilerine dağıtıyor. Doktorlar, öğrencilere ayrıca yedek maske dağıtarak, çikolata ikramında da bulunuyor. Ziyaret ettikleri sınıflarda öğrencileri koronavirüs hakkında da bilgilendiren doktorlar, pandemiden korunmanın yollarını da anlatıyorlar.