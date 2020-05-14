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  3. Doktorlar ölür demişti! Yaşamakla kalmadı, şampiyon oldu

Doktorlar ölür demişti! Yaşamakla kalmadı, şampiyon oldu

Doktorlar ölür demişti! Yaşamakla kalmadı, şampiyon oldu

Sivas'ta doğuştan DMD kas hastası olan Muhammed Gökkaya, aynı hastalıktan 2 kardeşini kaybetmiş olmasına ve doktorların kendisi için de "ölür" demesine rağmen hayata tutundu.

33 yaşındaki Gökkaya 7 yıl önce Boccia sporu ile tanışınca hayatı değişti. İlk olarak, Polonya'da dünya kupasına katıldı.

Geçen yıl Antalya'da düzenlenen Boccia turnuvasında Türkiye üçüncüsü oldu. Daha sonra milli takıma tekrar seçildi. Azmiyle herkese örnek olan Gökkaya, “Bu sene martta Hırvatistan'da düzenlenecek olan turnuvaya gidecektim. Virüs sebebiyle iptal edildi. Şuan antrenmanlarımı da evde yapmaya devam ediyorum" dedi.


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