Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Özilhan'dan oyunculuk açıklaması: Bu saatten sonra zor

Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Özilhan, oyunculuğa geri dönüp dönmeyeceği konusuna açıklık getirdi. Geçtiğimiz günlerde ‘Mucize Doktor’ dizisine konuk oyuncu olan Özilhan, "Bu saatten sonra çocuklarla oyunculuk zor, geçtiğimiz günlerde güzel bir amaç için tekrar bir bölüm dizide oynadım, güzeldi keyifliydi" diye devam etti.

