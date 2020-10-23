23 Ekim 2020 Cuma 19:20 | Son Güncelleme:
Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Özilhan'dan oyunculuk açıklaması: Bu saatten sonra zor
Eski oyuncu Yasemin Özilhan, Nişantaşı'ndaydı.
Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Özilhan, oyunculuğa geri dönüp dönmeyeceği konusuna açıklık getirdi. Geçtiğimiz günlerde ‘Mucize Doktor’ dizisine konuk oyuncu olan Özilhan, "Bu saatten sonra çocuklarla oyunculuk zor, geçtiğimiz günlerde güzel bir amaç için tekrar bir bölüm dizide oynadım, güzeldi keyifliydi" diye devam etti.