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  • Doktor Murat Topoğlu sağlık için söyledi! Şifa gibi şarkı
11 Eylül 2020 Cuma 22:44 | Son Güncelleme:

Doktor Murat Topoğlu sağlık için söyledi! Şifa gibi şarkı

Doktor Murat Topoğlu sağlık için söyledi! Şifa gibi şarkı

36 yıllık Dr. Murat Topoğlu rock şarkısı çıkarıp, sözleriyle sağlığa vurgu yaptı. Topoğlu, ‘Sağlıklı Ol' şarkısında yer alan sözlerle sağlıklı yaşama vurgu yaptı.

Akupunktur ve Medikal Estetik Doktoru Murat Topoğlu, 36 yıllık meslek hayatında bir ilki gerçekleştirerek rock şarkısı çıkardı. Topoğlu, ‘Sağlıklı Ol’ şarkısında yer alan sözlerle sağlıklı yaşama vurgu yaptı. 

Şarkısının klibinde Deniz Akkaya, Açelya Akkoyun ve Zahide Yetiş gibi isimlerle kamera karşısına geçen Murat Topoğlu, rock şarkısını maddi çıkar gözetmeden yaptığını söyledi.

36 senelik meslek hayatında insanları iyileştiren Murat Topoğlu, “Pandemi döneminde evdeyken bir takım besteler yaptım. Bu besteleri de müzisyen arkadaşım Özkan Turgay’a gösterdim ve bu şarkıyı okuma niyetim de yoktu; ama Özkan çok ısrar etti. Onun üzerine amatörce ben de kendim söyledim şarkıyı ve güzelde bir şey çıktı ortaya. Bu şarkıdan da hiçbir maddi beklentim yok. İnsanların hizmetine sundum. Buradaki amaç şu dönemde insanları biraz mutlu etmek” dedi.

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