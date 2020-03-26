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Doğumsal göz tansiyonu körlük nedeni

Doğumsal göz tansiyonu körlük nedeni

Uzmanlar, çocukluk çağında meydana gelen körlüğün başlıca nedeninin doğumsal katarakt, prematüre retinopatisi ve doğumsal göz tansiyonu (glokom) olduğunu söyledi.

Dünyada 38 milyona yakın insanın görme engelli olarak yaşadığını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Hakan Özdemir, “Körlük nedenleri, bebeklerde görülen doğumsal ve erişkinlerde görülen edinsel nedenler olarak ayrılıyor. Anne karnında kötü beslenme, radyasyon, kortizon ve Sulfamid gibi ilaçların alınması, yine anne karnında Rubella Enfeksiyonu, doğumsal katarakta neden olabilir. Doğumsal kataraktın zamanında tedavi edilmemesi; zekâ geriliği, yürüme zorluğu ve Nistagmus’a (gözlerde titreme) neden olabilir" dedi.


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