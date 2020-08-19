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  • Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir ile Murat Boz'un tehlikeli buluşması
19 Ağustos 2020 Çarşamba 18:20 | Son Güncelleme:

Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir ile Murat Boz'un tehlikeli buluşması

Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir ile Murat Boz'un tehlikeli buluşması

Ünlü popçu Murat Boz ve oyuncu Demet Özdemir'in İstanbul'da bir mekânda samimi bir şekilde eğlendikleri iddia edildi.

‘Doğduğun Ev Kaderindir’ adlı dizide rol alan oyuncu Demet Özdemir ile popçu Murat Boz’un, bir mekânda samimi şekilde eğlendikleri kulaktan kulağa dolaşıyor. Boğaz’da bulunan lüks bir mekânda ikiliyi görenler akıllara, “Yeni bir aşk mı doğuyor?” sorusunu getirdi. ‘Gece’ adlı yeni bir şarkı çıkaran Murat Boz’un geçtiğimiz haftalarda Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi Melis İşiten ile beraber olduğu iddia edilmişti. Boz, yazılanları yalanlamıştı. Demet Özdemir’in adı ise bir süredir Oğuzhan Koç ile anılıyordu. Bu iddia sonrası Boz ve Özdemir’in ne diyeceği merak konusu oldu.

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