Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir ile Murat Boz'un tehlikeli buluşması

‘Doğduğun Ev Kaderindir’ adlı dizide rol alan oyuncu Demet Özdemir ile popçu Murat Boz’un, bir mekânda samimi şekilde eğlendikleri kulaktan kulağa dolaşıyor. Boğaz’da bulunan lüks bir mekânda ikiliyi görenler akıllara, “Yeni bir aşk mı doğuyor?” sorusunu getirdi. ‘Gece’ adlı yeni bir şarkı çıkaran Murat Boz’un geçtiğimiz haftalarda Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi Melis İşiten ile beraber olduğu iddia edilmişti. Boz, yazılanları yalanlamıştı. Demet Özdemir’in adı ise bir süredir Oğuzhan Koç ile anılıyordu. Bu iddia sonrası Boz ve Özdemir’in ne diyeceği merak konusu oldu.