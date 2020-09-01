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  3. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Zeynep'i Demet Özdemir'in hayali dans okulu açmak
01 Eylül 2020 Salı 19:47 | Son Güncelleme:

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Zeynep'i Demet Özdemir'in hayali dans okulu açmak

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Zeynep'i Demet Özdemir'in hayali dans okulu açmak

Oyuncu olmadan önce dansla uğraşan Demet Özdemir, hayatının bir köşesinde bu hobisini bırakmak istemiyor.

Hayalinin bir dans okulu açmak olduğunu anlatan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Zeynep'i Demet Özdemir, “Oyuncu olmasaydım dans öğretmeni olurdum. Belki hayatında dans etmemiş, edememiş çocuklara bunları öğretirdim. Hayalim bir dans okulu açmaktır” dedi. Özdemir, kariyeri içinde başka karakterler barındıran filmlerde oynamanın hayalini kurduğunu söyledi.

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