Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Zeynep'i Demet Özdemir'in hayali dans okulu açmak

Hayalinin bir dans okulu açmak olduğunu anlatan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Zeynep'i Demet Özdemir, “Oyuncu olmasaydım dans öğretmeni olurdum. Belki hayatında dans etmemiş, edememiş çocuklara bunları öğretirdim. Hayalim bir dans okulu açmaktır” dedi. Özdemir, kariyeri içinde başka karakterler barındıran filmlerde oynamanın hayalini kurduğunu söyledi.