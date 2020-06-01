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  3. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Engin Hepileri gıpta ederek açıkladı: Yazmak bambaşka alan
01 Haziran 2020 Pazartesi 21:43 | Son Güncelleme:

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Engin Hepileri gıpta ederek açıkladı: Yazmak bambaşka alan

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Engin Hepileri gıpta ederek açıkladı: Yazmak bambaşka alan

‘Doğduğun Ev Kaderindir' adlı dizide rol alan Engin Hepileri, L'officiel Hommes dergisine konuk oldu.

Senaryo yazabilen meslektaşlarına gıpta ile baktığını anlatan Hepileri, “Oynarken çoğu kez eleştirdiğim yazarların işinin ne kadar zor olduğunu çok iyi bilirim. Bu bağlamda yazmak bence bambaşka bir alan. Ben de elbette çok denedim. Ve yazdıklarımı yeterli bulmadım. Onun için de pek cüret etmiyorum diyelim” diye konuştu.


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