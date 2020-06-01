Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Engin Hepileri gıpta ederek açıkladı: Yazmak bambaşka alan

Senaryo yazabilen meslektaşlarına gıpta ile baktığını anlatan Hepileri, “Oynarken çoğu kez eleştirdiğim yazarların işinin ne kadar zor olduğunu çok iyi bilirim. Bu bağlamda yazmak bence bambaşka bir alan. Ben de elbette çok denedim. Ve yazdıklarımı yeterli bulmadım. Onun için de pek cüret etmiyorum diyelim” diye konuştu.