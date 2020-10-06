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  • Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde korkularla yüzleşiliyor
06 Ekim 2020 Salı 18:34 | Son Güncelleme:

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde korkularla yüzleşiliyor

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde korkularla yüzleşiliyor

Zeynep içindeki yaşadığı fırtınaları daha fazla saklayamazken Emine sayesinde en büyük korkusuyla yüzleşir.

Zeynep kendini suçlamaya devam ederken Emine sayesinde en büyük korkusuyla yüzleşir. Sonunda Mehdi ile olan ilişkisinde bir yol ayrımına sürüklendiğini hisseder. Mehdi kendini gittikçe daha çaresiz halde bulurken Zeynep içindeki yaşadığı fırtınaları daha fazla saklayamaz ve kesin bir çözüm peşine düşer. Emine, Faruk’un yaptıklarını sineye çekmeye devam ettikçe Faruk işi bir adım daha ileri götürür. Emine yalnızlığıyla mücadele etmeye çalışsa da yine en sevdiklerinin canını yakar. İsmi her geçen gün daha çok duyulan Burhan hem Müjgan’ın hem de mahallenin dengesini bozacağının sinyallerini verir. 

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Başkan Erdoğan'dan Ma

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