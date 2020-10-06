Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde korkularla yüzleşiliyor

Zeynep kendini suçlamaya devam ederken Emine sayesinde en büyük korkusuyla yüzleşir. Sonunda Mehdi ile olan ilişkisinde bir yol ayrımına sürüklendiğini hisseder. Mehdi kendini gittikçe daha çaresiz halde bulurken Zeynep içindeki yaşadığı fırtınaları daha fazla saklayamaz ve kesin bir çözüm peşine düşer. Emine, Faruk’un yaptıklarını sineye çekmeye devam ettikçe Faruk işi bir adım daha ileri götürür. Emine yalnızlığıyla mücadele etmeye çalışsa da yine en sevdiklerinin canını yakar. İsmi her geçen gün daha çok duyulan Burhan hem Müjgan’ın hem de mahallenin dengesini bozacağının sinyallerini verir.